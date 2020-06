Alex Zanardi, nuovo bollettino medico: “Il quadro neurologico resta grave, stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici”

“In merito alle condizioni cliniche di Alex Zanardi, la direzione sanitaria dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese informa che il paziente ha trascorso anche la quarta notte di degenza nel reparto di terapia intensiva del policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena in condizioni di stabilità nei parametri cardio-respiratori e metabolici. Il quadro neurologico resta invariato nella sua gravità. Il paziente rimane sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Eventuali riduzioni della sedo-analgesia, per la valutazione dello stato neurologico, verranno prese in considerazione a partire dalla prossima settimana. La prognosi rimane riservata“.

E’ questo il testo del bollettino delle ore 12.00 che, puntualmente, ha ragguagliato tutti sulle condizioni di Alex Zanardi. Il campione nostrano, vittima di un incidente venerdì 19 giugno, perdendo il controllo della propria handbike e schiantandosi contro un camion in direzione opposto alla sua, continua dunque la sua lunga lotta per sopravvivere. Come affermato dal professor Giuseppe Oliveri, direttore della Neurochirurgia del policlinico “Santa Maria alle Scotte”, in un’intervista a Sky Sport: “La storia sarà lunga, si andrà avanti così per altri 10-15 giorni, poi vedremo. Il cervello ora deve restare a riposo“. Le condizioni di Zanardi restano gravi quindi, dal punto di vista neurologico, mentre i parametri cardio-respiratori e metabolici sono stazionari. Pertanto, bisognerà attendere prima di capire l’evolversi delle cose. Di sicuro, Alex si sta confermando persona e atleta forte e determinata anche in quest’altra battaglia.

Foto: LaPresse