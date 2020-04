Sci alpino, Dominik Paris è diventato papà per la seconda volta: oggi è nato Lio

Dominik Paris è diventato papà per la seconda volta. Oggi è nato Lio, il secondogenito dello sciatore e della compagna Kristina che hanno così regalato un bel fratellino a Niko. Il 31enne altoatesino, infortunatosi a gennaio quando era pienamente in corsa per la conquista della Coppa del Mondo, ha commentato in maniera raggiante: “La seconda vittoria più bella dopo la nascita del fratello Niko è arrivata oggi con il piccolo Lio. Tutti stanno bene“. Una grande gioia in un momento molto difficile per tutta Italia. Tutta la redazione di OA Sport si congratula con Dome e con mamma Kristina, abbracciando virtualmente il nuovo arrivato in famiglia.

Foto: Lapresse