Pentathlon, i ranking olimpici aggiornati: al momento non vi sarebbero altri pass per l’Italia

Al momento sono otto i pass olimpici sia al maschile che al femminile che dovranno essere assegnati nel pentathlon moderno attraverso il ranking: sei erano già previsti dal sistema di qualificazione, mentre il settimo è giunto dai Mondiali, in quanto in entrambe le gare sono stati utilizzati soltanto due dei tre pass a disposizione, infine l’ottavo è giunto grazie alla qualificazione di un atleta giapponese per genere attraverso i campionati continentali, liberando così lo slot riservato al Paese ospitante.

Ricordando che i pass sono nominali, che ogni Paese può portare al massimo due atleti in ciascuna prova, e che sono già stati assegnati 23 posti alle Olimpiadi sui 36 a disposizione (3 carte olimpiche saranno in palio ai Mondiali di Cancun e 2 saranno gli inviti della commissione tripartita), allo stato attuale delle cose, escludendo gli atleti che hanno già ottenuto la carta olimpica, ed il contingente massimo per nazione, per l’Italia, con Elena Micheli che ha ottenuto il pass ai Mondiali, nessun altro azzurro sarebbe qualificato ai Giochi.

Loading...

Loading...

RANKING OLIMPICO MASCHILE

1 MARVIN FALY DOGUE GERMANIA 114

2 VALENTIN PRADES FRANCIA 112 *

3 CHARLES FERNANDEZ GUATEMALA 108 *

4 PATRICK DOGUE GERMANIA 114 *

5 SHUAI LUO CINA 102 *

6 VALENTIN BELAUD FRANCIA 101 *

7 FABIAN LIEBIG GERMANIA 92 **

8 LINBIN ZHANG CINA 88

9 SEBASTIAN STASIAK POLONIA 87

10 ALEXANDER LIFANOV RUSSIA 85*

11 JUSTINAS KINDERIS LITUANIA 84*

12 MARTIN VLACH REPUBBLICA CECA 83*

13 EMANUEL ZAPATA ARGENTINA 83

14 BENCE DEMETER UNGHERIA 82 *

15 ADAM MAROSI UNGHERIA 81

16 JOSEPH CHOONG GRAN BRETAGNA 81 *

17 BUGRA UNAL TURCHIA 81

18 BRICE LOUBET FRANCIA 79 **

19 JIHUN LEE COREA DEL SUD 77 *

20 ALEIX HEREDIA VIVES SPAGNA 76

21 BENCE KARDOS UNGHERIA 76 **

22 DANILO FAGUNDES BRASILE 76

RANKING OLIMPICO FEMMINILE

1 JOANNA MUIR GRAN BRETAGNA 148

2 JANINE KOHLMANN GERMANIA 120

3 GINTARE VENCKAUSKAITE LITUANIA 110 *

4 ANNIKA SCHLEU GERMANIA 106 *

5 NATSUMI TOMONAGA GIAPPONE 104 *

6 RENA SHIMAZU GIAPPONE 104

7 MARIE OTEIZA FRANCIA 102 *

8 VOLHA SILKINA BIELORUSSIA 101 *

9 GULNAZ GUBAYDULLINA RUSSIA 97

10 POLINA MATYUKHEVICH GEORGIA 96

11 MAYAN OLIVER MESSICO 95

12 LAURA SALMINEN FINLANDIA 94

13 TAMARA VEGA MESSICO 90 **

14 IRYNA PRASIANTSOVA BIELORUSSIA 85 *

15 ELODIE CLOUVEL FRANCIA 84

* = atleta già in possesso del pass nominale

** = atleta appartenente ad una Federazione con due atleti qualificati

roberto.santangelo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FIPM