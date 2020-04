LIVE Discorso Giuseppe Conte in DIRETTA: l’informativa del Premier al Senato e alla Camera in tempo reale. “La app sarà scaricabile su base volontaria”

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

15.15.: Conte sta elencando i numeri dei dispositivi distribuiti

Loading...

Loading...

15.14: Tramite il sistema ADA sono disponibili sui siti del Governo sui dispositivi di protezione che Arcuri invia alle regioni

15.14: Conte riferirà alle Camere sugli sviluppi dell’App per via del diritto alla riservatezza e alla privacy e l’esigenza di proteggere un asset informativo

15.12: 5) Rafforzamento della mappatura dei contatti diretti. L’immediatezza del controllo e dell’insolamento sono importanti per evitare i nuovi focolai. La App è strumento essenziale per accelerare il processo. Sarà su base volointaria e non su base obbligatoria. Chi non vorrà scaricarla non subirà limitazioni o pregiudizi

15.10: 3) Intensificare sul territorio la presenza di Covid-Hospital che riduce il rischio di contagio per operatori e pazienti. 4) Uso corretto dei test: tamponi e sierologici al fine di predisporre un piano nazionale. Il 17 aprile è stata indetta una gara per la fornitura di kit per 150 mila testa finalizzati ad una indagine campione sulla diffusione del virus nella cittadinanaza itgaliana. La gara si chiuderà entro il 29 aprile

15.09: Il governo ha elaborato una strategia sanitaria in cinque punti. 1) Distanziamento sociale. 2) Rafforzare le reti sanitarie del territorio come arma per combattere il Virus. Lavoro di prevenziuone e di controllo su Case di Cura

15.08: “La pandemia ha costretto a misure di estrema urgenza. In ogni più delicato passaggio ho avuto la premura affinchè fosse preservato l’equilibrio fra i diversi organi coinvolti”

15.08: Si parte dalle iniziative adottate sul piano interno

15.07: Ecco Conte, ha appena iniziato il suo resoconto

15.07: Dopo una breve sospensione sono ripresi i lavori al Senato in attesa dell’arrivo del presidente Conte

15.05: Conte questa mattina ha pubblicato un lungo post su Facebook comunicando che “prima della fine di questa settimana” comunicherà il piano e illustrerà “i dettagli di questo articolato programma”

15.02: La task force per la fase 2 è composta da componenti della Protezione Civile che fanno riferimento al commissario Borrelli, da Arcuri, che oggi ha relazionato sulla situazione degli approvvigionamento di apparati di protezione dal virus, da componenti dell’ISS, capitanati dal dottor Brusaferro e dal presidente della commissione per la Fase 2 Vittorio Colao: sono loro ad avere relazionato quest’oggi al presidente del consiglio

14.59: Si allungano nel frattempo i tempi: l’intervento di Conte era previsto per le 15 ma il presidente del consiglio non è ancora arrivato a Palazzo Madama

14.58: Ad occuparsi della fase 2 c’è una vera e propria task force che sta esaminando senza soluzione di continuità i provvedimenti da prendere per evitare che ci sia l’epidemia di ritorno

14.56: C’è attesa anche per il piano che sta studiando il Governo per la Fase 2 con possibili riaperture scaglionate per categoria e anche per zone

14.53: Giovedì sarà preso un accordo probabilmente definitivo sul pacchetto di misure economiche delineato dall’Eurogruppo per affrontare l’emergenza coronavirus. In Italia la maggioranza è divisa sul Mes: Pd possibilista, il Movimento 5 Stelle esclude un accesso a quei fondi. Stessa posizione di Lega e Fratelli d’Italia in piena polemica, però, con la maggioranza

14.50: Giovedì 23 aprile è in programma il confronto finale al Consiglio europeo, l’apparato deputato a prendere la decisione finale in merito agli interventi economici per lenire gli effetti della crisi successiva all’epidemia di coronavirus

14.46: Giuseppe Conte relazionerà sulla situazione legata al Covid-19 al Senato alle 15 e alla Camera alle 17.30. Si parlerà della situazione, della cosiddetta Fase 2 e degli sviluppi della questione economica legata all’Europa

14.43: Buongiorno ai lettori di OA Sport: tra poco seguiremo in diretta live il discorso del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte al Senato

Il programma del Discorso di Giuseppe Conte – Le anticipazioni di Giuseppe Conte sulla sua pagina Facebook

Buon pomeriggio e bentrovati alla DIRETTA LIVE del discorso di Giuseppe Conte che si parlerà in Senato e alla Camera dei Deputati in merito all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in Italia. Nelle due sedi istituzionali il Premier, a partire dalle ore 15.00, relazionerà riguardo all’operato delle ultime settimane in merito alla crisi sanitaria ed economica del nostro Paese.

Il Primo Ministro italiano confermerà le intenzioni dell’esecutivo di entrare nell’ormai nota “Fase 2”, che sarà caratterizzata da una graduale riapertura delle attività e sempre all’insegna della responsabilità per evitare nuovi contagi. Conte, come fatto anche stamane sulla sua pagina Facebook, ha sottolineato come il 4 maggio sarà la data della ripresa, ma non sarà un “libera tutti”. Si tratterà infatti di trovare il giusto equilibrio, prendendo in considerazione anche le differenti situazioni tra le varie Regioni italiane. Nell’ultima conferenza stampa, poi, il Presidente del Consiglio si è preso anche un impegno molto forte, ovvero quello di essere molto deciso nella contrattazione con l’UE relativamente al tema Mes-Eurobond. Una riunione, quella nella sede del Consiglio Europeo, che andrà in scena giovedì 23 aprile e nel corso della quale Conte si giocherà una grande fetta di credibilità. Inoltre, come preannunciato dal Premier, in settimana sarà chiarito ai cittadini il piano sulla Fase 2 e quindi c’è da aspettarsi un nuovo appuntamento in conferenza per lui.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del discorso di Giuseppe Conte che si parlerà in Senato e alla Camera dei Deputati in merito all’emergenza sanitaria che stiamo vivendo in Italia: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 15.00.