“La lettera di Emma alla Ginnastica”: il toccante messaggio di una bambina di 9 anni, le manca la palestra

“La lettera di Emmina alla Ginnastica” ha fatto commuovere tutti. Stiamo parlando di Emma Recchia, una piccola ginnasta che ha appena compiuto nove anni e che, come tutti, non si può allenare in questo periodo a causa dell’emergenza sanitaria e soffre tantissimo la lontananza dalla palestra, dall’amata Polvere di Magnesio. Emmina è tesserata per l’A.S. Civitavecchia, club che milita in Serie A, ed è allenata da Camilla Ugolini, Marco Massara, Eleonora Rando, Ana Lache e Simona Tartaglia. Una giovane promessa che ha vinto il campionato regionale gold 2020 prima della sospensione.

Emmina, come la chiamano tutti, percorreva ogni giorno, prima della pandemia, 160 km in macchina insieme ai genitori per recarsi in palestra e durante il viaggio faceva i conti. Presa dalla mancanza per la ginnastica, ha deciso di scrivere una toccantissima lettera alla sua amata disciplina. Di seguito il VIDEO della lettera letta proprio dalla giovane atleta classe 2011.

