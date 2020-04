Il coronavirus sparirà da solo a breve: il parere del premio Nobel Luc Montagnier. “Sappiamo che il Covid-19 è stato manipolato in parte”

Mentre il Covid-19 dilaga ormai in tutto il pianeta, si sprecano le ipotesi sulla sua nascita. E ad iscriversi al plotone della teorie complottiste c’è anche Luc Montagnier, premio Nobel del 2008, che ha rilasciato delle dichiarazioni destinate a far discutere: “C’è stata una manipolazione su questo virus, hanno aggiunto delle sequenze dell’HIV. E’ un lavoro di professionisti, di biologi molecolari, è un lavoro da orologiai”.

Montagnier è uno scienziato di fama mondiale, come dimostra anche il Premio Nobel 2008 ottenuto grazie per i lavori sul virus dell’HIV come causa dell’epidemia dell’Aids. In un’intervista rilasciata al canale televisivo francese CNews ha esposto le proprie ricerche, che smentiscono categoricamente l’ipotesi che sia un semplice virus di origine animale: “La storia del mercato del pesce è una bella leggenda ma non è possibile che sia solo un virus trasmesso da un pipistrello. Probabilmente è da questo che sono partiti, poi lo hanno modificato. Forse volevano fare un vaccino contro l’Aids utilizzando un Coronavirus come vettore di antigeni”. Secondo Montagnier, “la natura non accetta alcuna manipolazione molecolare, eliminerà questi cambiamenti innaturali e anche se non si fa nulla, le cose miglioreranno, ma purtroppo dopo molti morti“. Di seguito il video del suo intervento.

Foto: LaPresse