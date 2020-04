Fase 2 dal 4 maggio: cosa riapre, si potrà uscire di casa? Passeggiate e andare a trovare i familiari: le ipotesi

Ormai è sostanzialmente ufficiale: dal 4 maggio scatterà in Italia la tanto agognata Fase 2. Dopo due mesi di quarantena, il Paese inizierà il lungo percorso verso la normalità. La vita resterà comunque completamente diversa rispetto a come eravamo abituati: rimarranno tante limitazioni, occorrerà abituarsi ad indossare guanti e mascherine, dimenticandosi dei grandi assembramenti. Finché non verranno trovati una cura o un vaccino, la battaglia al male invisibile non sarà vinta completamente. Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio dei Ministri, entro la fine della settimana illustrerà agli italiani tutti i dettagli per la ripartenza. Il Governo sarà cauto: sì alle riaperture, ma solo nel totale rispetto della sicurezza sanitaria. L’obiettivo vitale è evitare nuovi focolai che avrebbero come conseguenza il proliferare di una seconda ondata che rappresenterebbe un incubo ancora peggiore.

Andiamo dunque a scoprire, secondo le ultime ipotesi ed indiscrezioni, cosa riaprirà e cosa sarà consentito fare con l’inizio della Fase 2.

FASE 2 ANTICIPATA GIA’ AL 27 APRILE?

Da più parti si sta facendo pressione sul Governo per riaprire alcune attività già da lunedì 27 aprile. Si tratta di quelle considerate a ‘rischio basso’ dalla tabella INAIL, ovvero le aziende di moda, mobilifici, automotive e cantieri edili. Al momento, tuttavia, il Premier Conte appare scettico in tal senso e vorrebbe mantenere il 4 maggio come data fissa per la ripartenza, senza anticipazioni.

COSA RIAPRIRA’ DAL 4 MAGGIO?

Secondo quanto riporta Repubblica, sarà dato il via libera ai settori manifatturiero e del commercio collegato, nonché ai cantieri edili. Per i negozi invece si potrebbe ancora aspettare.

QUANDO RIAPRIRANNO I NEGOZI?

Al momento si fanno strada due ipotesi: 11 o, ancor più probabilmente, 18 maggio.

SI POTRA’ USCIRE DI CASA E ANDARE A FARE UNA PASSEGGIATA?

Molto probabilmente sì. Come risulta al Corriere della Sera, si potrà andare a fare una passeggiata lontano da casa, ma da soli o al massimo in 2-3 persone: sarà obbligatorio indossare la mascherina e mantenere le distanze.

SI POTRA’ ANDARE A TROVARE PARENTI E FAMILIARI?

E’ molto probabile che venga consentito, sempre utilizzando guanti e mascherine.

CI SI POTRA’ SPOSTARE DA UNA REGIONE ALL’ALTRA?

Inizialmente non saranno consentiti gli spostamenti interregionali.

CI SI POTRA’ SPOSTARE DA UN COMUNE ALL’ALTRO?

E’ uno dei nodi da sciogliere. Si vocifera che si potrà sì andare a fare una passeggiata, ma potrebbe al tempo stesso venire mantenuto il divieto di spostarsi in un altro comune. L’eccezione sarebbe rappresentata dagli spostamenti per far visita a parenti e familiari? Ne sapremo di più tra qualche giorno. Non va escluso che le direttive siano differenti da Regione a Regione, tenendo conto del grado di contagio.

QUANDO RIAPRIRANNO BAR E RISTORANTI?

Quasi certamente non riapriranno il 4 maggio, ma si sta valutando la possibilità di garantire almeno un servizio di asporto (detto anche ‘take away). La riapertura vera e propria avverrà nelle settimane successive, nel rispetto di alcuni vincoli da rispettare, tra cui dei plexiglass divisori tra i tavoli.

Foto: Lapresse