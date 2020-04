Coronavirus, non solo eventi sportivi. Il covid-19 ferma anche l’Oktoberfest 2020

Per affrontare e limitare al meglio gli effetti del Coronavirus, attualmente l’unica strada conosciuta è, come ben sappiamo, quella di evitare ogni sorta di assembramenti. Questo penalizza la vita di tutti i giorni e, naturalmente, gli eventi che richiamano un gran numero di persone. Dopo eventi sportivi del calibro di Wimbledon, Euro 2020, Tokyo 2020, e chi più ne ha più ne metta, alza bandiera bianca anche l’Oktoberfest. La storica manifestazione che unisce oltre 2 secoli convivialità e fiumi di birra nel 2020 è ufficialmente annullata.

Grande rammarico del sindaco di Monaco e di Markus Soder, Presidente della Baviera, che commenta: “Siamo davvero dispiaciuti ma non ci sentiamo in grado di organizzare l’edizione 2020 dell’Oktoberfest. Aspettavamo all’incirca 6 milioni di visitatori da ogni angolo del mondo. Purtroppo il covid ferma anche il nostro festival”.

Loading...

Loading...

L’Oktoberfest è nato nel lontano 1810 in occasione delle nozze del principe Ludovico di Baviera e la principessa Teresa di Sassonia, e da allora si è tenuto ogni anno, tranne in 24 occasioni. L’ultima risale alla Seconda Guerra Mondiale. Con 42 ettari di estensione, l’area del Theresnwiese, situata a Monaco di Baviera, diventa un vero e proprio luna park con stand giganteschi marchiati dalle 6 storiche case produttrici di birre tedesche. Il festival ogni anno inizia con una solenne cerimonia trasmessa in Eurovisione durante la quale viene stappata la prima botte a caduta.

Quest’anno la manifestazione era in programma dal 19 settembre al 4 ottobre, con tanti italiani disposti come sempre a lunghi viaggi in auto e camper per trascorrere alcuni giorni in allegria davanti a bracieri ardenti e con in mano un boccale da 1 litro (se ne stimano venduti 7,5 milioni a edizione) delle lager più fresche. Bisognerà aspettare la fine di quest’incubo.

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter