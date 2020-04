F1, Sebastian Vettel rifiuta la prima offerta della Ferrari? Grande riduzione dell’ingaggio, il tedesco vuole un biennale

Sebastian Vettel avrebbe rifiutato la prima offerta fatta dalla Ferrari. La Scuderia di Maranello ha proposto un rinnovo di un anno con una significativa riduzione dello stipendio ma il tedesco non avrebbe accettato come riporta la Gazzetta dello Sport. Il quattro volte Campione del Mondo veste il rosso dal 2015 ma i suoi risultati non sono stati sfavillanti nell’ultimo quinquennio e ora il Cavallino Rampante non vuole più sobbarcarsi uno stipendio rilevante come quello del teutonico, privilegiando il giovane Charles Leclerc che ha già rinnovato il proprio contratto fino al 2024.

Secondo la rosea, la Ferrari avrebbe offerto 12 milioni di euro a Sebastian Vettel ovvero circa un terzo della sua attuale busta paga. Il 32enne, in scadenza al termine del 2020, vorrebbe un biennale. Vedremo se le due parti troveranno un accordo, altrimenti il team principal Mattia Binotto dovrà puntare su uno tra Carlos Sainz (McLaren), Daniel Ricciardo (Renault), Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo) visto che l’assalto a Lewis Hamilton è impossibile (il sei volte Campione del Mondo è ormai vicinissimo a una nuova firma con la Mercedes). Vettel dovrà eventualmente cercare un altro sedile oppure ritirarsi.

Foto: Lapresse