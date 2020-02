Wilder-Fury in tv e streaming: orario, programma, palinsesto Mondiale boxe WBC pesi massimi

Sabato 22 febbraio si disputerà l’attesissimo incontro tra Deontay Wilder e Tyson Fury, match valido per il Mondiale WBC dei pesi massimi. All’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas (Nevada, USA) andrà in scena una delle sfide più attese di questo inizio di stagione: spazio all’imperdibile contesa tra il fuoriclasse statunitense e il fenomeno britannico, si tratta del secondo atto di questa rivalità dopo che nel dicembre 2018 il match terminò con un discusso pareggio. In quell’occassione il ribattezzato Bronze Bomber mandò al tappeto l’avversario in due occasioni ma il rinominato Gipsy King si fece apprezzare per uno strepitoso jab che mandò in crisi il padrone di casa.

Deontay Wilder è detentore della cintura dall’ormai lontano 2015 e punta all’undicesima difesa, Tyson Fury sogna di prendersi nuovamente lo scettro visto che in passato è già stato Campione del Mondo. Chi vincerà andrà poi a sfidare Anthony Joshua per la riunificazione totale dei titoli iridati della massima categoria di peso? Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Deontay Wilder vs Tyson Fury, match valido per il Mondiale WBC dei pesi massimi. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN e in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Gli orari sono italiani, a Las Vegas sono indietro nove ore rispetto a noi.

DEONTAY WILDER-TYSON FURY, MONDIALE WBC PESI MASSIMI: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 23 FEBBRAIO:

05.00/06.00 (circa) Mondiale WBC pesi massimi – Deontay Wilder vs Tyson Fury

WILDER-FURY, MONDIALE WBC PESI MASSIMI: COME VEDERLO IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta streaming su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: Shutterstock