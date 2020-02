Volta ao Algarve 2020: programma, orari, tv, date delle cinque tappe

Saranno cinque giorni veramente intensi in terra portoghese dove, da mercoledì 19 febbraio, a domenica 23, andrà in scena la Volta ao Algarve 2020. Cinque tappe, 771,4 chilometri totali divisi in tre frazioni adatte a qualche attacco da lontano, imprevedibili e per fuggitivi, una di montagna, e la cronometro individuale conclusiva di Lagoa. Non sarà al via il vincitore uscente Tadej Pogacar, ma in compenso sarà presente un vero e proprio parterre de roi di big che si incontreranno per la prima volta in questa nuova stagione.

Su tutti spicca il nome di Vincenzo Nibali, al suo debutto in Trek-Segafredo; un uomo che avrà addosso tutti gli occhi di avversari e non solo, e che verrà accompagnato dal secondo capitano della formazione statunitense Bauke Mollema. Contro di loro ci sarà la coppia dell’Astana formata da Miguel Angel Lopez e Luis Leon Sanchez; ma attenzione anche a Michal Kwiatkowski (Ineos) e al giovane fenomeno, recente vincitore della Vuelta San Juan, Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step). Per quanto riguarda qualche possibile attacco da lontano, l’Italia potrebbe giocarsi la carta Matteo Trentin (CCC). Altri uomini imprevedibili sono anche Alberto Rui Costa (UAE-Team Emirates) e Philippe Gilbert (Lotto Soudal). In caso di volata, nonostante il percorso non propriamente piatto delle tre frazioni mosse, non è da escludere il campione europeo Elia Viviani (Cofidis); ma occhio ai numerosissimi uomini veloci presenti in Algarve come gli altri azzurri Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), Sacha Modolo (Alpecin Fenix) e Davide Cimolai (Israel Start-Up Nation). Ci saranno poi il piccolo principe dei Paesi Bassi Mathieu Van der Poel (Alpecin Fenix), Alexander Kristoff (UAE-Team Emirates), John Degenkolb (Lotto Soudal), Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step) e Greg Van Avermaet (CCC). Chiudiamo con il favorito numero uno per la cronometro conclusiva, il campione del mondo di questa specialità Rohan Dennis (Ineos).

La Volta ao Algarve 2020 verrà trasmessa ogni giorno su Eurosport 2 dalle 16.45 (eccezion fatta di domenica 23 quando andrà in onda alle ore 16), e in streaming su Eurosport Player. OA Sport vi proporrà ogni giorno la DIRETTA LIVE testuale per non perdervi nulla della corsa a tappe portoghese. Qui di seguito potrete trovare il programma di ogni singola tappa, i chilometraggi, gli orari di partenza, arrivo e di diretta televisiva, streaming e testuale.

PROGRAMMA, ORARI, TV E DATE DELLA VOLTA AO ALGARVE 2020

Mercoledì 19 febbraio – Prima tappa

Portimão-Lagos (195,6 km)

Ore: 12-17

Tv: Eurosport 2 dalle 16.45 alle 18.15

Streaming: Eurosport Player

Live testuale: OA Sport

Giovedì 20 febbraio – Seconda tappa

Sagres-Alto de Fóia (183,9 km)

Ore: 12-17

Tv: Eurosport 2 dalle 16.45 alle 18.15

Streaming: Eurosport Player

Live testuale: OA Sport

Venerdì 21 febbraio – Terza tappa

Faro-Tavira (201,9 km)

Ore: 12-17.30

Tv: Eurosport 2 dalle 16.45 alle 18.15

Streaming: Eurosport Player

Live testuale: OA Sport

Sabato 22 febbraio – Quarta tappa

Albufeira-Malhão (169,7 km)

Ore: 12.30-17

Tv: Eurosport 2 dalle 16.45 alle 18.15

Streaming: Eurosport Player

Live testuale: OA Sport

Domenica 23 febbraio – Quinta tappa

Lagoa-Lagoa (20,3 km) CRONOMETRO INDIVIDUALE

Tv: Eurosport 2 dalle 16 alle 17.30

Streaming: Eurosport Player

Live testuale: OA Sport

