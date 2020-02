Volta ao Algarve 2020: i favoriti. Miguel Angel Lopez può fare il vuoto in salita, occhio a Remco Evenepoel

Portogallo protagonista in questa settimana per il ciclismo internazionale. Saranno cinque giorni veramente intensi in terra lusitana dove, da mercoledì 19 febbraio a domenica 23, andrà in scena la Volta ao Algarve 2020. Mai come in questa stagione una startlist ricca di talenti quella che si presenta al via delle cinque tappe, 771,4 chilometri totali, che prevedono un vero e proprio arrivo in salita ed una cronometro individuale a chiudere il programma. Andiamo a scoprire chi saranno i favoriti in chiave classifica generale.

Sarà al debutto stagionale uno degli uomini più attesi di questo 2020: Miguel Angel Lopez. Lo scalatore dell’Astana ha preferito non iniziare con il Giro di Colombia, come ci aveva abituato in passato: in salita può fare il vuoto, anche se ovviamente sarà da capire la sua condizione. Chi ha già dimostrato di essere al top è il padrone di casa Alberto Rui Costa: il campione del mondo di Firenze 2013 in Arabia Saudita ha vinto una tappa e davanti al pubblico amico può provare a giocarsi addirittura la classifica.

Occhi puntati ovviamente su Remco Evenepoel. Una gara ed una vittoria per il fenomeno belga in questa stagione: non ha avuto rivali in Argentina alla Vuelta a San Juan. Può soffrire le salite europee, ma poi avrà a disposizione la cronometro conclusiva per far saltare il banco. Chi nelle prove contro il tempo può fronteggiare il capitano della Deceuninck Quick-Step è Geraint Thomas: anche il gallese della INEOS è al debutto in questo 2020, l’obiettivo per lui è quello di arrivare al top al Tour de France.

Foto: Lapresse