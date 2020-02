Volley, i migliori italiani della 19ma giornata di Superlega. Zaytsev brilla nel big match, Giannelli orchestra, Ricci granitico

Ieri si è disputata la diciannovesima giornata della SuperLega 2020, il massimo campionato italiano di volley maschile. Modena ha sconfitto Civitanova nel big match e così la Lube è stata agganciata in testa da Perugia, le due squadre al comando hanno due punti di vantaggio sugli emiliani ma attenzione perché i cucinieri hanno giocato un incontro in meno. Di seguito i migliori italiani dell’ultimo turno infrasettimanale della stagione.

FABIO RICCI e FILIPPO LANZA – I due uomini di Perugia stanno disputando un’ottima stagione e si sono confermati in occasione della vittoria su Vibo Valentia che è valsa il primo posto in classifica. Il centrale ha giganteggiato con 4 muri, lo schiacciatore è invece entrato nel quarto set al posto di Plotnytskyi e ha chiuso con un roboante 6 su 6 in attacco!

IVAN ZAYTSEV – Modena fa il colpaccio sconfiggendo Civitanova davanti ai 5000 spettatori del PalaPanini, vince il big match e si porta ad appena due punti dalle capoliste. Lo Zar ci mette lo zampino disputando una partita di grandissimo spessore tecnico condita da 16 punti con 3 aces e il 48% in fase offensiva senza dimenticarsi di una prova positiva anche in ricezione.

SIMONE GIANNELLI – Trento batte Milano nello scontro diretto per il quarto posto e molto del merito è del palleggiatore che manda in doppia cifra tutti i compagni: Vettori, Kovacevic, Candellaro, Cebulj, Lisinac sono stati ben serviti dal regista, i dolomitici vincono col 55% in attacco e mettono praticamente al sicuro il piazzamento.

LUIGI RANDAZZO e MARCO VOLPATO – Padova si prende il lusso di dominare Verona nel derby veneto grazie a una prestazione stellare di tutta la squadra. Un successo d’oro in ottica playoff propiziato dall’ottimo Ramos Hernandez ma si sono fatti vedere brillantemente anche lo schiacciatore e il centrale che hanno chiuso con 11 punti a testa.

DANIELE LAVIA – Thijs Ter Horst è il protagonista assoluto della vittoria di Ravenna contro Cisterna ma un plauso va anche al martello che ha chiuso in doppia cifra (12 punti) confermandosi a ottimi livelli in questa stagione.

Foto LPS/Daniele Nicli