Volley femminile, Novara si sbarazza 3-0 di Yuzhny e consolida il primato nel girone di Champions League

Novara vince con un netto 3-0 (25-14 25-14 25-12) la sfida contro Yuzhny e rimane in vetta al Gruppo C di Champions League di volley femminile. Migliore in campo e top scorer di serata Jovana Brakocevic, capace di mettere a segno 13 punti. Sugli scudi anche Elitsa Vasileva e Cristina Chirichella, che ne hanno messi a referto 11 a testa.

CRONACA DELLA PARTITA

Nel primo set le ragazze di Massimo Barbolini mettono a segno subito un parziale di 5-0 che fissa il punteggio sul 9-5. Le piemontesi controllano senza troppi affanni e nella seconda parte del parziale riescono a piazzare un altro break di 6-1 che vale il 20-11. A questo punto Cirichella e compagne possono controllare prima di chiudere 25-14.

Analogo sviluppo anche nel secondo set con Brakocevic che porta la sua squadra avanti 6-4. Le ragazze di Nikolayev cercano di reagire senza successo. Novara continua ad attaccare con grande precisione ed incisività trovando l’allungo decisivo con un break di 9-1, salendo sul 16-7. Si mette in luce in questa fase anche Micha Hancock (10), che con un gran diagonale fissa il risultato sul 20-11. Le ucraine provano ad incrementare i giri in attacco ma le piemontesi riescono a chiudere 25-14.

Terzo set che inizia con Di Iulio (6) che mette giù il punto del 7-2. Le ragazze di Yuzhny riescono a limitare i danni, almeno fino al 13-8, quando la squadra guidata da Barbolini trova la forza di mettere a segno un allungo determinante con un parziale di 10-3 che vale il 23-11. Novara può, quindi, chiudere sul 25-12. A questo punto le piemontesi rimangono in vetta alla classifica del proprio girone con 11 punti e 3 lunghezze di vantaggio sul Lodz, ad una sola giornata dalla fine.

Foto LPS/Salvo Barbagallo