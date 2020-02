Volley femminile, Novara in Champions League: serve una vittoria contro lo Yuzhny per avvicinare i quarti di finale

Oggi pomeriggio (ore 17.00) Novara si gioca una fetta importante della qualificazione ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley femminile. Le Campionesse d’Europa affronteranno il Khimik Yuzhny in terra ucraina, si tratta di un incontro assolutamente da non sbagliare per le piemontesi che devono vincere per confermarsi in testa alla Pool C e avvicinarsi al passaggio del turno (traguardo riservato alle vincitrici dei cinque gironi e alle tre migliori seconde classificate). Le ragazze di coach Massimo Barbolini sono ancora frastornate dalla cocente eliminazione ai quarti di finale della Coppa Italia, il ko contro Monza ha indubbiamente lasciato il segno ma le rosablù devono subito riprendersi e andare a vincere in trasferta per alimentare il loro sogno continentale. La Igor ha vinto tre partite su quattro, due settimane fa ha travolto lo Stoccarda e non dovrebbe avere problemi di sorta contro il fanalino di coda ancora a secco di successi ma non bisogna mai sottovalutare la situazione.

Novara avrà bisogno delle bordate dell’opposto Jovana Brakocevic e della schiacciatrice Elitsa Vasileva che sarà affiancata da Megan Courtney, al centro la capitana Cristina Chirichella dovrà illuminare con veloci e muri affiancata da Stefana Veljkovic mentre la regia sarà sempre nelle mani di Micha Hancock. Dall’altra parte della rete non ci sono giocatrici di grandissimo rilievo internazionale, coach Yevgen Nikolayev punta soprattutto sulle attaccanti Kateryna Frolova, Hanna Kyrychenko e Yuliya Boyko anche se non sembrano poter tenere testa alla terza forza della nostra Serie A che prima della sconfitta in Coppa Italia stava attraversando un buon momento di forma. All’andata non ci fu storia, lo scorso 20 novembre Novara si impose in casa con un secco 3-0.

CLASSIFICA POOL C: Novara 3 vittorie (8 punti), Commercecon Lodz 3 vittorie (8 punti), Stoccarda 2 vittorie (7 punti), Khimik Yuzhny 0 vittorie (1 punto).

Foto LPS/Salvo Barbagallo