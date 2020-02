Volley femminile, Champions League 2020: le qualificate ai quarti di finale. Ci sono le tre italiane! I possibili abbinamenti per i quarti

Si è conclusa la fase a gironi della Champions League 2020 di volley femminile e si è così delineato il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale della massima competizione continentale per importanza. La fase a eliminazione diretta prevede quarti e semifinali su incontri di andata e di ritorno prima dell’atto conclusivo in partita secca a Berlino, a definire tutti gli accoppiamenti sarà il sorteggio in programma giovedì 20 febbraio.

Le quattro teste di serie affronteranno le squadre inserite in seconda fascia. Conegliano e Novara hanno vinto i propri gironi e si sono così garantite di evitare le corazzate turche Eczacibasi e VakifBank al primo turno, Scandicci ha invece concluso al secondo posto e dunque c’è il rischio di un derby italiano (le toscane non possono sfidare nuovamente il VakifBank). Attenzione anche al Fenerbahce e alla Dinamo Mosca in seconda fascia, Conegliano gradirebbe lo Stoccarda che invece non può essere avversario delle piemontesi perché già incrociato nella fase a gironi. Di seguito le squadre qualificate ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley femminile, le teste di serie e le squadre di seconda fascia.

SQUADRE QUALIFICATE AI QUARTI DI FINALE, CHAMPIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2020:

TESTE DI SERIE:

Loading...

Loading...

Eczacibasi Istanbul (Turchia)

VakifBank Istanbul (Turchia)

Novara (Italia)

Conegliano (Italia)

SECONDA FASCIA:

Dinamo Mosca (Russia)

Scandicci (Italia)

Fenerbahce Istanbul (Turchia)

Stoccarda (Germania)

LE POSSIBILI AVVERSARIE DELLE SQUADRE ITALIANE AI QUARTI:

CONEGLIANO: Dinamo Mosca, Scandicci, Fenerbahce, Stoccarda

NOVARA: Dinamo Mosca, Scandicci, Fenerbahce.

SCANDICCI: Eczacibasi, Novara, Conegliano.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo