Volley, Champions League 2020: Trento batte il Budejovice al tie-break. Rimonta salvifica, dolomitici ai quarti

Trento ha sconfitto il Ceske Budejovice per 3-2 (21-25; 22-25; 25-15; 25-22; 15-11) e si è così qualificata ai quarti di finale della Champions League 2020 di volley maschile. I dolomitici hanno concluso al secondo posto nella classifica del proprio gruppo alle spalle di Civitanova con 4 vittorie all’attivo (10 punti) e hanno passato il turno in quanto sono tra le tre migliori seconde classificate delle cinque Pool. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno dovuto sudare le fatidiche sette camicie in casa della formazione ceca, si sono trovati sotto per 2-0 ma a un passo dall’eliminazione si sono rimboccati le maniche e hanno piazzato la rimonta vincente. La quarta forza della nostra SuperLega non sarà testa di serie nel sorteggio del tabellone della fase a eliminazione diretta, potrebbe affrontare corazzate come Perugia e ZAKSA Kedzierzyn Kozle ai quarti di finale.

A fare la differenza sono stati il martello Aaron Russell (19 punti, 67% in attacco) e il centrale Srecko Lisinac (addirittura 23 punti, 2 muri, 81% in attacco), il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra anche lo schiacciatore Klemen Cebulj (10). L’opposto Luca Vettori ha iniziato da titolare, ha messo a segno 9 punti ma dopo tre set è entrato il giovane Alessandro Michieletto al suo posto (9 punti, cruciale in ricezione) per un cambio tattico di Trento che ha sortito effetto contro Marek Sotola (22) e compagni.

CLASSIFICA POOL A: Cucine Lube Civitanova 5 vittorie (15 punti)*, Itas Trentino 4 vittorie (10 punti), Jihostroj Ceske Budejovice 2 vittorie (6 punti), Fenerbahce Sigorta Istanbul 0 vittorie (2 punti)*. *= 1 partita in meno. Stasera (ore 20.30): Civitanova-Fenerbahce.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI VOLLEY

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto LPS/Elisa Calabrese