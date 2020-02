Volley, Champions League 2020: Perugia a caccia dei quarti di finale contro Benfica

Perugia torna in campo domani contro il Benfica in un match valido per la quinta giornata del Gruppo D di Champions League di volley. Gli umbri sono ad un passo dalla qualificazione ai quarti di finale visto il percorso netto ottenuto sin qui con quattro vittorie in altrettante partite. Un ulteriore successo nella sfida con i portoghesi consegnerebbe il primo posto matematico ai ragazzi di coach Vital Heynen e di conseguenza il pass per la fase a scontro diretto.

Perugia si affiderà naturalmente ai suoi fuoriclasse ovvero l’opposto Aleksandar Atanasijevic e il martello Wilfredo Leon affiancato da Filippo Lanza, il tridente offensivo sarà manovrato dal regista Luciano De Cecco. I giocatori di maggior spicco nella squadra lusitana sono: André Aleixo e Hugo Lucas Gaspar.

Nel match d’andata gli umbri hanno vinto senza troppi problemi per 3-1 e partono decisamente favoriti anche per la gara in programma domani. La differenza di spessore tecnico è abbastanza evidente. Gli umbri non dovranno commettere l’errore, però, di sottovalutare gli avversari.

In classifica Perugia svetta con 12 punti, in seconda piazza attualmente c’è proprio il Benfica con i 6 punti ottenuti grazie alle vittorie contro Verva Varsavia e Tours che a loro volta sono a quota 3 e praticamente fuori dal discorso qualificazione diretta. Alla squadra di coach Heynen, quindi, manca un piccolissimo passo per ottenere la qualificazione.

Foto: Griffoni