Virtus Bologna-Venezia in tv oggi, Coppa Italia basket 2020: orario, programma, streaming

Il secondo quarto di finale di oggi della Coppa Italia 2020, in programma a Pesaro, mette di fronte la squadra Campione d’Italia e quella che vuole scalzarla dal trono: da una parte l’Umana Reyer Venezia, dall’altra la Segafredo Virtus Bologna, finora protagoniste di due stagioni ben diverse accomunate da un’unica cosa.

Le V nere, in Serie A, hanno finora condotto una stagione praticamente inappuntabile, che l’ha portata a essere prima con 16 vittorie e 2 sconfitte, quelle nelle trasferte di Cremona e Sassari. La Reyer, invece, naviga nella lotta per i playoff a quota 22 punti, con 11 vinte e 10 perse, un record comune solo alla Dinamo Sassari dell’anno successivo allo scudetto parlando di squadre Campioni d’Italia negli ultimi vent’anni. Nelle due sfide già giocate in campionato si è sempre imposta la squadra di Sasha Djordjevic. Il lato in comune riguarda l’EuroCup: entrambe le squadre, quando ci sarà l’ultima giornata del 3 e 4 marzo, potrebbero andare ai quarti di finale così come uscire di scena.

Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia, secondo quarto di finale di Coppa Italia 2020, si giocherà oggi alle ore 20:45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su RaiSport ed Eurosport 2 e in diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

VIRTUS BOLOGNA-REYER VENEZIA: ORARI

GIOVEDÌ 13 FEBBRAIO

Ore 20:45 Segafredo Virtus Bologna-Umana Reyer Venezia

VIRTUS BOLOGNA-REYER VENEZIA : TV E STREAMING

DIRETTA TV – RaiSport ed Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – RaiPlay ed Eurosport Player

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Credit: Ciamillo