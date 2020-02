VIDEO Venezia-Brindisi 73-67 Highligts: gol e sintesi Coppa Italia 2020 basket. Primo trionfo per i lagunari

Una delle due contendenti doveva gioire per la prima volta: affermazione dell’Umana Reyer Venezia nella Coppa Italia 2020 di basket dopo il successo in finale per 73-67 contro l’Happy Casa Brindisi. Per i pugliesi, già finalisti perdenti lo scorso anno contro Cremona, si tratta della seconda sconfitta consecutiva nell’atto conclusivo.

VIDEO HIGHIGHTS VENEZIA-BRINDISI 73-67



Credit: Ciamillo