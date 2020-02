VIDEO Simone Biles spaziale: Yurchenko doppio carpio al volteggio! L’elemento impossibile per una donna, mai eseguito

Simone Biles non conosce limiti, la ginnasta più forte di tutti i tempi ha sempre fatto la differenza nel corso della sua gloriosa carriera proponendo degli elementi soprannaturali che vanno oltre qualsiasi logica della fisica. La Reginetta della Polvere di Magnesio si è sempre distinta per la sua unicità, per la capacità di inventare movimenti impensabili per qualsiasi altra atleta e per essere riuscita a riscrivere la storia della ginnastica artistica. La ragazza più vincente di tutti i tempi ai Mondiali è tornata a fare parlare di sè in questo 2020 e sui social ha postato il VIDEO dell’esecuzione dello Yurchenko doppio carpio: si tratta di un movimento mai eseguito in gara da una donna, qualcosa di davvero impossibile. Per il momento la 22enne statunitense lo ha eseguito in buca ma tutto lascia pensare a degli allenamenti per portarlo in gara in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 ed entrare ancora di più nella leggenda.

VIDEO SIMONE BILES, YURCHENKO DOPPIO CARPIO:

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI GINNASTICA ARTISTICA

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: USA Gym