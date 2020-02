VIDEO Ricordo Kobe Bryant, 24.2 secondi di silenzio prima di Lakers-Portland: lacrime in NBA

Kobe Bryant, scomparso tragiamente domenica scorsa in un incidente in elicottero, è stato ricordato prima dell’incontro tra i suoi Los Angeles Lakers e i Portland Blazers. Lacrime e cordoglio hanno serpeggiato tra il pubblico, ci sono stati 24.2 secondi di totale silenzio per ricordare il fuoriclasse: 24 era il suo numero di maglia, 2 era quello della casacca della figlia Gianna che è deceduta insieme al papà ad appena 13 anni. Di seguito il VIDEO del 24.2 secondi di silenzio.

VIDEO 24.2 SECONDI DI SILENZIO PER RICORDARE KOBE BRYANT:

Foto: Lapresse