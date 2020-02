VIDEO MotoGP, Jorge Lorenzo prova la nuova Yamaha nei Test Shakedown di Sepang: debutto da collaudatore

La stagione 2020 della MotoGP è ufficialmente partita con i Test Shakedown di Sepang e, a pochi mesi di distanza dall’annuncio del suo ritiro agonistico, è invece tornato in pista l’iberico Jorge Lorenzo, questa volta nei panni di collaudatore per la Yamaha, che non ha portato in Malesia i piloti titolari.

Foto: LaPresse

