MotoGP, Test Sepang 2020: Danilo Petrucci, inizia l’anno della verità. Servono risultati o rischia l’addio dalla Ducati

Il 4 luglio è un giorno particolare per gli Stati Uniti d’America, festa nazionale che commemora l’adozione della Dichiarazione d’indipendenza del 1776. Nello stesso giorno dell’anno passato Danilo Petrucci ha potuto festeggiare il rinnovo di contratto con Ducati, avendo una nuova chance nel team ufficiale per il 2020 insieme ad Andrea Dovizioso. A Borgo Panigale si è scelto di dar continuità allo status quo e l’umbro sa di avere un’opportunità da sfruttare a ogni costo.

Un 2019 con il picco del Mugello, ma con soli tre podi per il centauro nostrano. La dirigenza qualcosa di più si aspettava ed egli stesso, sesto nella classifica generale dei piloti a 93 lunghezze dal team-mate, soddisfatto non poteva esserlo. Criticità importanti per lui, incapace di trovare la giusta direzione con l’assetto da gara. Lo stile di guida di Petrucci, così logorante per gli pneumatici, non si è tradotto in riscontri soddisfacenti ed ecco che la fiducia accordata dalla scuderia italiana è a tempo. In buona sostanza se non vi saranno chiari segnali di discontinuità da parte del pilota del Bel Paese si potrebbe optare per scelte diverse e i due alfieri del Team Pramac Jack Miller e Francesco “Pecco” Bagnaia non disdegnerebbero l’idea di vestirsi di rosso.

Vero è che la conferma di Danilo pare legata anche a quella del “Dovi”. I due hanno un ottimo rapporto e lavorano bene per la squadra. Una situazione, pertanto, molto diversa da quella tra il forlivese e Jorge Lorenzo. Avere un centauro come il nativo di Terni dà indubbiamente maggior tranquillità ad Andrea, rassicurato nel suo essere il “riferimento”. A contare, però, sono i risultati in pista e la velocità viene favorita da una sfida interna. Spetterà dunque a “Petrux” innalzare il proprio livello ed essere all’altezza del compagno di squadra per dar modo al team di disporre di un attacco a due punte.

