VIDEO Milan-Torino 1-0 Highlights: gol e sintesi. Rebic decide la sfida di San Siro

Basta un gol del croato Ante Rebic a decidere la sfida di San Siro tra Milan e Torino, Monday Night del 24° turno del campionato di calcio di Serie A 2019-2020. I rossoneri hanno piegato dunque i granata con una rete del balcanico al 25′, ottenendo un successo importante per la classifica. La formazione di Stefano Pioli è al sesto posto con 35 punti, in coabitazione con Verona e Parma, mentre il Toro precipita in classifica in 14ma e l’arrivo di Moreno Longo non sembrerebbe aver dato una grande scossa. Di seguito gli highlights del match:

VIDEO Milan-Torino 1-0 Highlights: gol e sintes i

MILAN-TORINO 1-0: IL GOL DECISIVO DI REBIC

#MilanTorino | El gol que le da la victoria parcial al AC Milan contra el Torino. Presión de Franck Kessie que permite recuperar el balón, pase simple de Lucas Paquetá, quien habilita a Samu Castillejo, éste cruza el balón y gol de Ante Rebic. Precioso. pic.twitter.com/wdAByEKOgY — Universo AC Milan. (@UniversoACMilan) February 17, 2020

Foto: LaPresse