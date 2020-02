VIDEO Marco Pantani e l’impresa di Montecampione: il duello da “Mezzogiorno di fuoco” contro Pavel Tonkov

Oggi è un giorno particolare per il mondo del ciclismo: ricorre il 16° anniversario della morte di Marco Pantani, il ciclista che più di altri in tempi moderni è stato capace di catalizzare l’attenzione del pubblico. E’ giusto ricordarlo in una delle sue impresa: la tappa del Giro d’Italia 1998, quando sull’erta di Montecampione il “Pirata” seppe piegare la strenua resistenza del russo Pavel Tonkov e conquistare di fatto la Corsa Rosa. Riviviamo le immagini dell’impresa del corridore di Cesenatico:

VIDEO Marco Pantani e l’impresa di Montecampione

IL TRIBUTO A MARCO PANTANI: 16 ANNI DALLA SUA SCOMPARSA

Foto: LaPresse