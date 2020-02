VIDEO Lin Jarvis, stratega e gestore d’eccezione in Yamaha nei test di MotoGP a Sepang

Chi esce dai test di Sepang (Malesia), riservati alla classe MotoGP, è il Team Principal di Yamaha Lin Jarvis. Le scuderia di Iwata viene da annate molto complicate, in cui il target iridato è sempre stato molto distante. L’inizio del 2020 sembrerebbe essere iniziato sotto una stella diversa e le prestazioni di Fabio Quartararo, Maverick Vinales e di Valentino Rossi confortano. Dal suo punto di vista, Jarvis è stato perfetto: ha avallato l’ingaggio di Quartararo per il 2021 al posto di Rossi e quest’ultimo potrebbe finire nel Team Petronas, ma rimanendo con una moto Factory. Una mossa strategica inappuntabile quella di Lin, che è sicuramente da Oscar per la regia…

Foto: LaPresse