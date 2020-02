VIDEO F1, Mercedes spiega cos’è il volante mobile: Allison parla del rivoluzionario DAS

Il volante mobile della Mercedes è indiscutibilmente il tema del giorno all’interno del paddock, la seconda giornata di Test F1 a Barcellona ha portato in dote questa rivoluzionaria soluzione progettata e utilizzata dalla scuderia che da sei stagioni sta dominando il Mondiale della massima categoria automobilistica. Questo sistema si chiama DAS, il direttore tecnico James Allison lo ha descritto come la “nuova dimensione di sterzata per il pilota”. Di seguito il VIDEO con le prime spiegazioni riportate da Sky.

Foto: Lapresse