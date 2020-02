VIDEO Borussia Dortmund-PSG, Highlights, gol e sintesi Champions League: magica doppietta di Haaland

Il Borussia Dortmund ha sconfitto il PSG per 2-1 nell’andata degli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio. I tedeschi hanno mandato in visibilio il proprio pubblico ma tutto si deciderà nell’incontro di ritorno in programma tra tre settimane dove la formazione francese potrà assolutamente ribaltare il risultato. A decidere la contesa è stata una magica doppietta di Haaland: al 69′ ha sbloccato il risultato, al 77′ ha firmato il 2-1 con una sassata dalla lunga distanza, in mezzo il momentaneo pareggio di Neymar con un tap-in su assist di Mbappè. Sopra il VIDEO con gli highlights, i gol e la sintesi di Atletico Madrid-Liverpool 1-0, andata degli ottavi di finale della Champions League 2020 di calcio.

Foto: Lapresse