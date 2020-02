Vela: Giovanni Coccoluto resiste ed è 24° dopo quattro regate al Mondiale Laser Standard 2020

La seconda giornata dei Campionati del Mondo 2020 della classe Laser Standard è andata in archivio a Melbourne con l’Italia che prova a tenere botta nelle zone alte della classifica dopo un avvio positivo grazie a Giovanni Coccoluto. Il velista delle Fiamme Gialle ha cominciato bene il day-2 nella flotta gialla con un settimo posto per poi scartare una brutta ventesima piazza ottenuta nella seconda prova di giornata. Dopo le prime quattro regate di qualificazione, Coccoluto è il migliore della squadra tricolore con la sua 24ma posizione in classifica generale a quota 22 punti.

Buona prestazione sempre nella flotta gialla per Gianmarco Planchestainer, 35° nell’overall con uno score odierno di (18)-12, mentre Nicolò Villa ha perso parecchio terreno dopo una brillante prima giornata a causa di un 30° e di un 22° posto di manche nella flotta rossa ed ora è 38° nella generale, ai margini della zona qualificazione per la Gold Fleet (riservata ai migliori 40 dopo i primi tre giorni). Notevole il passo avanti di Alessio Spadoni, addirittura terzo nella prima manche di oggi nella flotta blu e poi 18° nella seconda per una buona 43ma piazza assoluta a soli 4 punti dalla top40.

Brutta giornata invece per Marco Gallo, retrocesso dal 32° al 49° posto nella generale a causa di uno score odierno di 24-20 nella flotta blu, e per Giacomo Musone, sprofondato in 71ma piazza (26-35). Al termine della seconda giornata del Mondiale si trova al comando un tandem formato dal tedesco Philipp Buhl e dal francese Jean Baptiste Bernaz a quota 3 punti davanti alla coppia inseguitrice composta dal croato Tonci Stipanovic e dall’australiano Finn Alexander con 5.

Foto: Pagina Facebook FIV