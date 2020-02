Juventus-Brescia in tv, orario e streaming: data, programma, probabili formazioni

Domenica 16 febbraio alle ore 15.00 andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino la sfida tra Juventus e Brescia, valida per il 24° turno del campionato di calcio di Serie A. La Vecchia Signora, dopo essere stata raggiunta dall’Inter in vetta alla classifica per via del ko clamoroso a Verona, ha voglia di riscattarsi e l’obbligo è quello dei tre punti. Sul versante ospite, le Rondinelle cercheranno di complicare la vita alla formazione di Maurizio Sarri e di sfruttare i punti deboli di una Juve ancora tutt’altro che perfetta tatticamente. Il tecnico toscano potrebbe optare per il tridente super offensivo con Ronaldo, Higuain e Dybala. Lopez dovrebbe rispondere con un solito 4-4-2 in cui il tandem d’attacco sarà composto da Balotelli e Torregrossa e indubbiamente la presenza dell’ex calciatore di Milan e di Inter è tra gli spunti di interesse.

Juventus-Brescia in tv, orario e streaming: data, programma

Domenica 16 febbraio alle ore 15.00 andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino la sfida tra Juventus e Brescia, valida per il 24° turno del campionato di calcio di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta tv da Sky Sport, live streaming su Sky Go e Now Tv. Di seguito la programmazione:

Domenica 16 febbraio

15.00 Juventus-Brescia

Loading...

Loading...

LE PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-3-3): Szczęsny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Pjanic, Bentancur, Matuidi, Ronaldo, Higuain, Dybala. All. Maurizio Sarri

BRESCIA(4-4-2): Joronen, Sabelli, Cistana, Chancellor, Mateu, Tonali, Dessena, Bisoli, Spalek, Balotelli, Torregrossa. All. Diego Lopez

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI CALCIO

giandomenico.tiseo@oasport.it

Twitter: @Giandomatrix

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse