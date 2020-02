Tuffi, Grand Prix Rostock 2020: la stagione entra nel vivo

Se le World Series sono la manifestazione per eccellenza, la Coppa del Mondo itinerante dei tuffi, riservata però solo ai migliori al mondo, il Grand Prix è il luogo giusto per fare esperienza internazionale, eccellere, migliorare, imparare. Confrontandosi ai massimi livelli o quasi. Dopo la prima tappa di Madrid, con gli azzurri protagonisti, ecco l’appuntamento di Rostock, in Germania, dal 20 al 23 febbraio 2020, nella ormai ben nota piscina Hallenschwimmbad Neptun.

Sarà un momento importante per tutta l’annata olimpica, ricordando che a differenza delle World Series, a inviti, il Grand Prix permette la partecipazione a tutti gli atleti delle federazioni iscritte alla FINA, essendo a iscrizione libera. In più, questo ormai dal 2017, mette in palio un posto diretto per le World Series dell’anno successivo per i vincitori delle gare individuali olimpiche (quindi 3 metri uomini e donne, 10m uomini e donne). La classifica tiene però conto degli scarti ed è legata dunque ai tre migliori risultati stagionali.

Madrid è alle spalle, dicevamo, e adesso tocca a Rostock. Il calendario è stato un po’ modificato quest’anno, in primis per il fatto che la tappa tedesca non è, come quasi sempre accaduto, l’incipit della manifestazione. E poi perché le gare saranno una di meno, otto. Ad aprile lo spazio sarà occupato da Coppa del Mondo (con in palio gli ultimi pass olimpici) e World Series, quindi il Grand Prix riprenderà poi solamente a maggio. A luglio la ‘classica’ tappa di Bolzano. Le gare di Rostock si svolgeranno in tutte le specialità, con la consueta formula che prevede preliminari, semifinali (due, con sei atleti ciascuna) e finale per le competizioni individuali. Si partirà già giovedì con i primi preliminari, poi spazio alle Finali fino a domenica. La manifestazione ha una sua storia antica ed è giunta ormai alla sua 65esima edizione, nasce dunque ben prima del Grand Prix FINA.

Sono previsti atleti da 28 diverse Nazioni. Francia, Germania (presenti Punzel, Hausding, Massenberg, Wassler), Canada, Malesia, Russia, Ucraina, Gran Bretagna (con Heatley, Haslam, Birch) le principali squadre da battere. Al momento non risultato iscrizioni italiane.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI TUFFI

gianmario.bonzi@gmail.com

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: FINA