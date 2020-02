Trento-Darussafaka in tv, EuroCup basket 2020: orario, programma e streaming

Una Dolomiti Energia Trentino già fuori dall’Eurocup, in seguito a quattro sconfitte nei primi quattro match delle top-16, domani alle 20.30 ospiterà i turchi del Darussafaka, in un match che rappresenta la penultima occasione per i dolomitici di non finire la seconda fase della competizione europea a quota zero successi. Una vittoria di Trento, inoltre, sarebbe importante per la Virtus Bologna, la quale, nel caso battesse a sua volta il Partizan, sarebbe matematicamente qualificata.

Il Darussafaka è una squadra molto forte tra le mura amiche, ma in trasferta ha vinto due volta da inizio novembre ad oggi. Tutto passerà dalla voglia con cui la Dolomiti Energia affronterà un match che per lei non conta sostanzialmente nulla. Nelle ultime due settimane i trentini hanno battuto sia la Dinamo Sassari che Brescia, ovvero la seconda e la terza forza, attualmente, del nostro campionato. Se Trento gioca concentrata, dunque, il successo è sicuramente alla portata.

Per quanto concerne la copertura dell’evento, il match verrà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Eurosport Player con il collegamento in programma pochi minuti prima del fischio d’inizio.

IL PROGRAMMA DI TRENTO-DARUSSAFAKA

Orario: 20.30

Diretta streaming: Eurosport Player

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DI BASKET

luca.saugo@oasport.it

Twitter: @LucaSaugo

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Ciamillo