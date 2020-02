Trampolino elastico, Coppa del Mondo 2020: Flavio Cannone 32° in qualifica a Baku, la strada verso le Olimpiadi è in salita

A Baku (Azerbaijan) è andata in scena la prima tappa della Coppa del Mondo 2020 di trampolino elastico, competizione che mette in palio gli ultimi pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nostro Flavio Cannone sta inseguendo la qualificazione ai Giochi ma la missione per il ginnasta italiano è estremamente complicata. Il veterano non è andato oltre il 32° posto in qualifica (106.290) ed è così stato eliminato, la finale riservata ai migliori otto atleti (ma massimo due per Nazioni) era lontano 3.5 punti visto che l’ucraino ha raggiunto l’obiettivo con 109.870. Davanti a tutti il fuoriclasse bielorusso Uladzislau Hancaour (114.655) che ha preceduto il cinese Gao Leti (114.505) e il connazionale Ivan Litvinovich (113.190).

stefano.villa@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: Federginnastica