Tour of Colombia 2020, risultato quarta tappa: Higuita la spunta in volata su Bernal e Alaphilippe diventando leader della generale

Sergio Higuita si è imposto nella quarta frazione del Tour of Colombia 2020, 168.6 chilometri da Paipa a Santa Rosa de Viterbo. Lo scalatore colombiano ha trionfato in volata al termine di una tappa molto combattuta ed equilibrata conclusasi con un arrivo in salita che ha visto tutti i big presenti sfidarsi fino allo sprint finale. Higuita (EF Pro Cycling) ha preceduto al traguardo due fuoriclasse assoluti del calibro di Egan Bernal (Ineos) e Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step), rispettivamente secondo e terzo classificato a testimonianza della bella impresa del vincitore odierno.

Fuori dal podio odierno ma comunque autori di una buonissima prestazione sull’ascesa finale dell’Alto Malterias anche il colombiano Daniel Martinez (EF Pro Cycling), quarto, il norvegese Torstein Traeen, quinto, e l’ultimo vincitore del Giro d’Italia Richard Carapaz, sesto dopo aver scremato il plotone di testa con una bella accelerata. Con questo successo di tappa, Higuita balza anche in vetta alla classifica generale della corsa con un margine di 10″ di vantaggio sull’ecuadoriano Jonathan Caicedo e sul colombiano Daniel Martinez, mentre Egan Bernal paga 50″ dalla vetta. Decimo l’azzurro Fabio Aru a 1’31” dal leader Higuita.

erik.nicolaysen@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Loading...

Loading...

Foto: James Opiyo / Shutterstock.com