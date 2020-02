Tennis, qualificazioni WTA Dubai 2020: avanza Giulia Gatto-Monticone, fuori Camila Giorgi e Jasmine Paolini

Nella mattinata odierna si è disputato il primo turno di qualificazioni al torneo WTA di Dubai 2020. Sul cemento della capitale degli Emirati Arabi Uniti l’unica azzurra ad uscire vincitrice è stata Giulia Gatto-Monticone, mentre Camila Giorgi e Jasmine Paolini sono incappate in sconfitte piuttosto sonore. Andiamo ad analizzare nel dettaglio i match delle tre italiane.

L’unica soddisfazione di giornata arriva da Giulia Gatto-Monticone, che ha superato con il punteggio di 7-5 6-1 la bulgara Elitsa Kostova. Il match è durato un’ora e trentacinque minuti: la trentaduenne piemontese ha compiuto una sensazionale rimonta nel corso del primo set ribaltando la situazione dal 2-5 fino al 7-5 finale; nel secondo parziale, invece, l’azzurra ha letteralmente dominato, chiudendo con un eloquente 6-1.

Camila Giorgi si è arresa alla tedesca Julia Goerges dopo un’ora e ventidue minuti di gioco con il punteggio di 2-6 4-6. Il predominio della numero 1 del seeding è stato evidente per tutto l’arco dell’incontro: nel primo set la teutonica non ha concesso alcuna palla break e ha strappato in due occasioni il servizio all’avversaria, mentre nel secondo parziale la marchigiana, in svantaggio per 1-5, ha avuto un guizzo ed è riuscita ad annullare tre match point e ad accorciare il distacco, per poi inchinarsi per 4-6.

Un destino pressoché identico è toccato a Jasmine Paolini, che è stata sconfitta dalla francese Kristina Mladenovic per 1-6 4-6 dopo un’ora e quindici minuti di gioco. Il primo set è stato insufficiente per la toscana, che ha ceduto il servizio alla numero 4 del seeding per ben tre volte e si è piegata rapidamente per 1-6. Nel secondo parziale, invece, è infuriata la battaglia, contraddistinta da una serie di break e controbreak: alla fine la transalpina è stata più cinica ed è riuscita a prevalere per 6-4.

Loading...

Loading...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS