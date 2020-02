Tennis, Fed Cup 2020: l’Italia va a caccia della seconda vittoria e sfida l’Estonia di Anett Kontaveit

Buona la prima per l’Italia nella nuova Fed Cup. Le azzurre hanno sconfitto per 3-0 l’Austria ed oggi torneranno in campo a Tallinn per la sfida con le padrone di casa dell’Estonia. Una sfida importante per l’Italia che, vincendo, potrebbe avere la certezza matematica (serve la vittoria della Grecia con le austriache) del passaggio alla sfida ad eliminazione diretta.

Contro le austriache la squadra capitanata da Tathiana Garbin ha dominato, facendo valere la notevole differenza di ranking con le avversarie. Un 3-0 perentorio che ha avuto solamente nel primo set di Camila Giorgi qualche incertezza. La marchigiana ha, infatti, iniziato un po’ contratta, perdendo la prima frazione a sorpresa contro Mira Antonitsch (numero 638 del mondo), ma poi ha subito sistemato le cose. Nessun problema, invece, per Jasmine Paolini che ha spazzato via dal campo Julia Grabher in due rapidi set. Anche il doppio Gatto Monticone/Trevisan ha vinto bene, dando un 3-0 importante all’Italia.

Adesso la difficoltà dell’avversario sale, soprattutto perché l’Estonia presenta Anett Kontaveit, numero 22 della classifica mondiale. Sarà lei ad affrontare Jasmine Paolini in un match complicato per la numero uno azzurra, che parte sfavorita, ma che deve essere brava a sfruttare degli eventuali passaggi a vuoto dell’avversaria, come quelli avuti da Kontaveit nel match d’esordio con la greca Papamichail, sconfitta in rimonta in tre set.

L’Estonia si gioca tutto, perché ha perso con la Grecia per 2-1, vista la sconfitta di Elena Malygina nel primo singolare e quella del doppio. Un ko che mette le padrone di casa spalle al muro e con l’unica possibilità della vittoria per restare in vita. Considerando il possibile punto di Kontaveit contro Paolini, per l’Italia diventano decisivi il match di Camila Giorgi, nettamente favorita contro ogni tipo di avversaria, e soprattutto il doppio, che potrebbe davvero rappresentare l’ago della bilancia della sfida e lanciare l’Italia verso il passaggio del turno.

Foto: Shutterstock