Tennis, ATP Rio de Janeiro 2020: Garin vince facile, sorprendono Balazs e Martinez

Tra la serata e la notte italiana si sono disputati i primi quattro ottavi di finale del torneo ATP 250 di Rio de Janeiro 2020. Sulla terra rossa brasiliana a guadagnare l’accesso tra i top 8 sono stati Garin, Martinez, Balazs e Coria. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo in Sud America.

Nella parte bassa del tabellone il primo ad approdare ai quarti è stato il cileno Cristian Garin, che ha superato con una certa comodità l’argentino Federico Delbonis: dopo un’ora e trentasette minuti di gioco il numero 3 del seeding si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3. Ora il vincitore del torneo di Cordoba affronterà l’argentino Federico Coria, che dopo una battaglia di due ore e diciotto minuti ha avuto la meglio sul promettentissimo spagnolo Carlos Alcaraz (classe 2003) con il punteggio di 6-4 4-6 6-4.

Nella parte alta del tabellone, invece, il padrone di casa Thiago Monteiro è stato sconfitto a sorpresa dall’ungherese Attila Balazs, che ha trionfato in rimonta dopo un’ora e cinquantadue minuti di gioco: 1-6 6-1 6-4 il risultato in favore del numero 106 del ranking ATP. Balazs ai quarti se la vedrà con il sorprendente spagnolo Pedro Martinez, che si è aggiudicato contro pronostico il derby iberico contro Pablo Andujar: il match è durato soltanto un’ora e ventisette minuti ed è stato conquistato dal ventiduenne valenciano per 6-1 6-4.

ATP RIO DE JANEIRO 2020: GLI OTTAVI DI FINALE

Federico Delbonis (Arg) – Cristian Garin (Chi) 4-6 3-6

Pedro Martinez (Esp) – Pablo Andujar (Esp) 6-1 6-4

Thiago Monteiro (Bra) – Attila Balazs (Hun) 6-1 1-6 4-6

Carlos Alcaraz (Esp) – Federico Coria (Arg) 4-6 6-4 4-6

