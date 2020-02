Tennis, ATP Delray Beach 2020: Kyrgios testa di serie numero uno, Seppi subito contro Raonic

In attesa di sapere conoscere i nomi dei vincitori dei tornei di Montpellier, Buenos Aires e New York, noi ci proiettiamo già con lo sguardo alla prossima settimana, dove uno degli appuntamenti in programma è l’ATP 250 di Delray Beach. La cittadina della Florida ospiterà il torneo per la ventiduesima volta (le prime sei edizioni furono disputate nella vicina Coral Springs) e metterà in palio un montepremi di poco superiore a $600.000.

C’è grande curiosità per il ritorno in campo di Nick Kyrgios, che affronta questa rassegna statunitense con l’onore e l’onere di essere la testa di serie numero 1. Il ventiquattrenne nato a Canberra ha cominciato bene la stagione nella propria terra natia: prima ha giocato di squadra con i connazionali De Minaur e Millman per portare la propria Nazionale fino alla semifinale dell’ATP Cup, poi ha divertito agli Australian Open vincendo una maratona contro Khachanov e piegandosi soltanto a Nadal agli ottavi di finale. Nel primo turno a Delray Beach Kyrgios sarà opposto al ventiduenne statunitense Tommy Paul, per poi eventualmente andare a sfidare il vincente del derby made in Usa tra il Next Gen Frances Tiafoe e la grande rivelazione dello Slam di Melbourne, Tennys Sandgren.

Sorteggio sfortunato, invece, per Andreas Seppi che, considerata l’eliminazione di Paolo Lorenzi nelle qualificazioni, sarà l’unico portabandiera del nostro paese. L’altoatesino, protagonista di una cavalcata notevole nel torneo di New York dove stasera giocherà la finale, è stato abbinato con il canadese Milos Raonic, numero 2 del seeding. Seppi sarà dunque chiamato subito all’impresa se vorrà proseguire la propria avventura a stelle e strisce: a lasciare viva la speranza c’è l’ottimo stato di forma dell’azzurro, che aveva ben figurato anche agli Australian Open, e la recente sconfitta di Raonic contro il coreano Soon Woo Kwon (numero 84 della classifica) proprio a New York.

Il detentore del titolo è il moldavo Radu Albot che, dopo non essersi neanche presentato in campo contro Sinner a Rotterdam, al primo round giocherà contro la wild card Jack Sock, ex numero 8 al mondo e attualmente addirittura privo di un ranking ATP. Chiaramente sono gli statunitensi a primeggiare a livello numerico: ben nove i tennisti nel main draw, tra cui anche i numeri 3 e 4 del tabellone, Taylor Fritz e Reilly Opelka. A seguire, folta anche la rappresentanza australiana che, oltre al sopracitato Kyrgios, può contare anche sulla quinta testa di serie John Millman.

