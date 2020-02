Taekwondo, Fujairah Open 2020: i risultati della categoria senior

Il Fujairah Open 2020 di taekwondo passa ufficialmente agli archivi. Il torneo G2, svoltosi negli Emirati Arabi Uniti, ha emesso i suoi verdetti sul tatami. La categoria senior, sia al maschile sia al femminile, ha emesso i suoi verdetti. Nelle otto categorie riservate alle donne c’è stata molta varietà, relativamente alle nazioni vincitrici e più in generale alla costituzione complessiva dei podio, così come in quelle riservate agli uomini. Di seguito i risultati completi.

DONNE

Donne -46 kg

1st Ozlem GURUZ TANGUN GER

2nd Dina pouryounes LANGEROUDI NED

3rd Iuliia KAZRIATOVA RUS

3rd Yana YARKOVA RUS

Donne -49 kg

1st Rukiye YILDIRIM TUR

2nd Ghazal k.f. KAYANI PLE

3rd Bana DARAGHMI JOR

3rd Tien yu JHUANG TPE

Donne -51 kg

1st Po-ya SU TPE

2nd Charos KAYUMOVA UZB

3rd Talisca REIS BRA

3rd Zeliha AGRIS TUR

Donne -57 kg

1st Gold Hatice kubra ILGUN TUR

2nd Silver Fani TZELI GRE

3rd Bronze Yu-chuang CHEN TPE

3rd Bronze Chia-ling TPE

Donne -62 kg

1st Gold Natali HAMAIDI JOR

2nd Silver Feruza SADIKOVA UZB

3rd Bronze Amina NURGAZYKYZY KAZ

3rd Bronze Sonam RAWAL IND

Donne -67 kg

1st Gold Julyana AL-SADEQ JOR

2nd Silver Nigora TURSUNKULOVA UZB

3rd Bronze Elizabeth oluchi ANYANACHO NGR

3rd Bronze Milena TITONELI BRA

Donne -73 kg

1st Gold Nur TATAR ASKARI TUR

2nd Silver Aitolkyn ORYNBASSAR KAZ

3rd Bronze Sarah ABU ALHAJ JOR

3rd Bronze Tuqa MATAR JOR

Donne +73 kg

1st Gold Nafia KUS TUR

2nd Silver Gabrieale SQUEIRA BRA

3rd Bronze Fatih OGALLO KEN

3rd Bronze Rodali BARUA IND

UOMINI

Uomini -54 kg

1st Gold Yelzhan YELSHIBAY KAZ

2nd Silver Loiy IHMEDAN JOR

3rd Bronze Fahad samih n ALSAMIH KSA

3rd Bronze Gaurav YADAV IND

Uomini -58 kg

1st Gold Zaid ALHALAWANI JOR

2nd Silver Mohsen REZAEE AFG

3rd Bronze Abror TURAEV UZB

3rd Bronze Ali mohammed a ASIRI KSA

Uomini -63 kg

1st Gold Leon GLASNOVIC CRO

2nd Silver Kazybek BAKTIYARULY KAZ

3rd Bronze Yi-jui CHIU TPE

3rd Bronze Mohammad OTHMAN JOR

Uomini -68 kg

1st Gold Zaid KAREEM JOR

2nd Silver Farzad MANSOURI AFG

3rd Bronze Almat KOZHAKHMET KAZ

3rd Bronze Konstantinos CHAMALIDIS GRE

Uomini -74 kg

1st Gold Abolfazl YAGHOUBI UAE

2nd Silver Jun wei CHEN TPE

3rd Bronze Ahmed WALID PLE

3rd Bronze Akshay HOODA IND

Uomini -80 kg

1st Gold Apostolos TELIKOSTOGLOU GRE

2nd Silver Shukhrat SALAEV UZB

3rd Bronze Saleh ELSHARABATY JOR

3rd Bronze Wei-ting LIU TPE

Uomini -87 kg

1st Gold Icaro miguel MARTINS SOARES BRA

2nd Silver Anas SADEK JOR

3rd Bronze Ilies EL ASSALI FRA

3rd Bronze Ahmad ALMUWALLAD KSA

Uomini +87 kg

1st Gold Sansores acevedo CARLOS ADRIAN MEX

2nd Silver Shokhrukh RADJABOV UZB

3rd Bronze Benjamin OKUOMOSE NGR

3rd Bronze Farshid SHAFIKHANI OMA

Foto: FITA