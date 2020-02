Superbike, Mondiale 2020: presentata la nuova Ducati. “Grandi aspettative, vogliamo vincere subito”

Non c’è più Alvaro Bautista (passato al nuovo Team Honda), ma la Ducati riparte da Chaz Davies e Scott Redding. E’ stata presentata ad Imola la nuova moto per la Superbike della scuderia di Borgo Panigale. C’è grande attesa in casa Ducati, che punta a conquistare il titolo con due piloti sicuramente dotati di talento e velocità.

Il primo a parlare è stato l’amministratore delegato di Ducati Claudio Domenicali (dichiarazioni da Gazzetta): “Abbiamo due piloti fortissimi, siamo arrivati a fare un team che ha tanto potenziale. Gli avversari sono forti, Jonathan Rea nel 2019 ha incassato ma poi è stato pronto, onore a un pilota così forte. Noi ci siamo preparati tanto per questa stagione, penso che però sia noi sia i tifosi potranno divertirsi fin dalla prima gara”.

E’ stato poi il momento del DG Gigi Dall’Igna, che ha presentato le caratteristiche della nuovo moto: “Abbiamo lavorato molto sull’aerodinamica e l’abbiamo alleggerita molto. Ovviamente c’è stato tanto lavoro sul motore ed è stato adeguato il cambio al nuovo limitatore, aggiornando la curva di coppia. La ciclistica è nuova. I piloti sono contenti”.

Anche il Team Manager Serafino Foti ha analizzato la nuova coppia di piloti: “Chaz Davies è un grande staccatore, un animale da gara, ha un anno di esperienza in più e ha chiuso il 2019 da protagonista. Scott Redding è un ragazzo determinato, va forte in percorrenza di curva. La sua voglia di essere competitivo lo renderà protagonista da subito”.

Un Chaz Davies apparso molto carico alla presentazione: “Le mie aspettative sono molto grandi. L’obiettivo è quello di migliorare ancora e credo che l’esperienza accumulata in questi anni possa aiutarci. Durante l’inverno abbiamo svolto un buon lavoro riscontrando sensazioni positive anche se non sono mai andato alla ricerca del miglior crono. Mi sento molto meglio rispetto a 12 mesi fa”.

La new entry Scott Redding: “Sono molto elettrizzato per questa nuova avventura. Sarà importante partire nel migliore dei modi, soprattutto nei primi circuiti che conosco molto bene. Dobbiamo ancora capire il nostro vero livello di prestazioni, ma è chiaro che la nostra missione è quella di iniziare a vincere prima possibile”.

Foto: Valerio Origo