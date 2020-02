Speed skating, Davide Ghiotto quarto sui 5000 metri nella Coppa del Mondo Calgary 2020

Si è chiusa la seconda ed ultima giornata di gare valide per la tappa di Coppa del Mondo di speed skating di Calgary: sul ghiaccio canadese per l’Italia c’è il 4° posto di Davide Ghiotto nei 5000 metri maschili, mentre sulla medesima distanza si registra la settima posizione di Andrea Giovannini.

Nei 5000 metri maschili vince l’olandese Patrick Roest, che si impone in 6:07.404 e beffa per appena 22 millesimi il canadese Ted-Jan Bloemen, secondo in 6:07.426, mentre completa il podio l’altro canadese Graeme Fish con il crono di 6:10.583, staccato di 3″17. Quarto in 6:10.916, nuovo primato personale, l’azzurro Davide Ghiotto, con un ritardo di 3″51, mentre è settimo Andrea Giovannini in 6:14.526, staccato di 7″12, infine giunge 14° Nicola Tumolero in 6:17.869, a 10″46. In Division B si classifica 13° Michele Malfatti in 6:22.524.

Nei 1500 metri femminili vittoria della nipponica Miho Takagi, che con il tempo di 1:50.337 fa segnare il nuovo record della pista ed arriva a mezzo secondo dal suo record del mondo, mettendo in riga la canadese Ivanie Blondin, seconda in 1:51.767, staccata di 1″43, mentre è terza l’olandese Ireen Wüst in 1:51.993, a 1″65. Francesca Lollobrigida si classifica 12ma in 1:54.787, nuovo primato personale, a 4″45 dalla vetta, mentre Noemi Bonazza è 18ma in 1:56.212, a 5″87.

Nei 1000 metri maschili si impone il russo Pavel Kulizhnikov, primo in 1:06.497, nuovo record della pista, che precede due olandesi, ovvero Thomas Krol, secondo in 1:07.017, superato per 0″52, mentre è terzo Kjeld Nuis, che fa segnare 1:07.019 e viene beffato per due millesimi dal connazionale. In Division B Mirko Giacomo Nenzi si classifica 10° in 1:08.662, mentre David Bosa giunge 11° in 1:08.762.

Nei 500 metri femminili vince la nipponica Nao Kodaira, che chiude le proprie fatiche in 36.658, andando a precedere la russa Angelina Golikova, seconda in 36.780, staccata di 0″12, mentre completa il podio l’austriaca Vanessa Herzog, terza in 37.088, a 0″43 dalla vetta.

Foto: LaPresse