Speed skating, Coppa del Mondo Calgary 2020: Francesca Lollobrigida osservata speciale, torna Nicola Tumolero

La Coppa del Mondo di speed skating torna in auge su questi schermi e lo farà sul ghiaccio dell’Olympic Oval di Calgary (Canada). Una quinta tappa che potrà valere come ultima prova generale prima dei Mondiali su singole distanze previsti a Salt Lake City (Stati Uniti) la prossima settimana (13-16 febbraio). Si prospettano sfide interessanti in questa sede, anche se qualche defezione vi sarà. E’ il caso degli olandesi Kjeld Nuis, Thomas Krol e Patrick Roest, già qualificati per la rassegna iridata e intenzionati a risparmiare un po’ di energie prima di proiettarsi all’appuntamento in terra americana. Il programma di gare prevede i 500 metri uomini/donne, i 1000 metri uomini/donne, i 1500 metri uomini/donne, i 3000 metri donne e i 5000 metri uomini dal 7 all’8 febbraio.

In casa Italia i personaggi saranno Francesca Lollobrigida e Nicola Tumolero. La romana, reduce dagli ottimi Europei disputati ad Heerenveen (Olanda), dove ha ottenuto l’argento nella mass start e un clamoroso bronzo nei 3000 metri, con tanto di record italiano, ha voglia di dare ulteriori conferme delle sue qualità nelle distanze classiche. La condizione pare più che buona e a Calgary si potranno avere altre indicazioni utili proprio in questo senso. Il lavoro di completamento di Francesca procede e fare il punto della situazione è fondamentale. Sul fronte Tumolero, fa piacere ritrovarlo in gara, dopo che purtroppo in Olanda non ha potuto gareggiare per via di una fastidiosa bronchite. Parrebbe tutto rientrato nei ranghi e il campione olimpico dei 10000 metri a PyeongChang competerà, salvo sorprese dell’ultimo momento, solo nei 5000 metri, distanza nella quale vinse il titolo continentale a Kolomna (Russia) nel 2018. Nella lista dei convocati prevista da Maurizio Marchetto meriteranno attenzione, sempre nelle prove distance, sia Andrea Giovannini che Davide Ghiotto, mentre sul versante femminile la giovane Noemi Bonazza, pungolata da Lollobrigida, cercherà di fare il suo nei 1500 e nei 3000 metri, prendendo atto della sua crescita costante.

Tra le vedette di questo quinto round, nei 500 metri maschili il russo Viktor Mushtakov difenderà il ruolo di riferimento in Coppa del Mondo rispetto al giapponese Tatsuya Shinhama e al coreano Jun-Ho Kim. Attenzione però all’altro russo Pavel Kulizhnikov, solo 21° nella classifica di specialità, ma detentore del primato del mondo e in grande evidenza negli Europei ad Heerenveen nella velocità. Con Mushtakov, Shinhama, Kim e anche con il campione olimpico Håvard Lorentzen ci sarà da divertirsi. Parlando di stelle, i riferimenti agli assi olandesi Ireen Wüst e Sven Kramer sono quasi scontati. La 33enne nativa di Goirle si è aggiudicata i 1500 metri delle prime due tappe, ma è stata poi battuta dalla canadese Ivanie Blondin a Nur-Sultan. Il titolo continentale nella specialità parla chiaro e l’essere l’unica ad essersi aggiudicata l’oro europeo, mondiale e olimpico nel chilometro e mezzo arricchisce l’elenco dei riconoscimenti personali. Per quanto concerne Kramer, detto dell’assenza di Roest, il campione orange potrebbe approfittarne, ristabilitosi dai problemi alla schiena che l’hanno un po’ condizionato in quest’annata. La tappa di Calgary, infatti, sarà solo la seconda a cui il fuoriclasse tulipano parteciperà.

Foto: LaPresse