Snowboard, Coppa del Mondo Calgary 2020: nello slopestyle si impongono Tiarn Collins e Laurie Blouin

Si è conclusa a Calgary, in Canada, la tappa della Coppa del Mondo di snowboard, che nel pomeriggio italiano ha visto protagonista lo slopestyle: tra le donne in finale affermazione della padrona di casa, la canadese Laurie Blouin, che ha trionfato con lo score di 79.56, andando a precedere la norvegese Silje Norendal, seconda con 75.68, e la britannica Katie Ormerod, terza a quota 68.71. Nell’atto conclusivo tra gli uomini vittoria del neozelandese Tiarn Collins, che si è imposto con 80.50, andando a precedere il nipponico Ruki Tobita, secondo con 79.53, ed il padrone di casa canadese Liam Brearley, terzo con lo score di 76.58. Fuori nelle qualificazioni i tre azzurri in gara: ha sfiorato la finale a sedici Loris Framarin, 19° con 77.50, mentre Alberto Maffei è giunto 31° con 55.50, infine Emil Zulian si è classificato 49° con 18.25.

Slopestyle maschile

Finale

1 COLLINS Tiarn NZL 80.50

2 TOBITA Ruki JPN 79.53

3 BREARLEY Liam CAN 76.58

Qualificazioni

19 FRAMARIN Loris ITA 77.50

31 MAFFEI Alberto ITA 55.50

49 ZULIAN Emil ITA 18.25

Slopestyle femminile

Finale

1 BLOUIN Laurie CAN 79.56

2 NORENDAL Silje NOR 75.68

3 ORMEROD Katie GBR 68.71

Foto: Pier Colombo