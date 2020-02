Skicross, Kevin Drury conquista la Coppa del Mondo! Vittoria a Megeve, si impone anche Marielle Thompson

A Megeve (Francia) è andata in scena la decima tappa della Coppa del Mondo 2020 di skicross, disciplina dello sci freestyle. La canadese Marielle Thompson si è imposta nella gara femminile, dominando la finale in lungo e in largo: la nordamericana è sempre stata in testa dal primo all’ultimo metro e ha così conquistato il 24° successo in carriera, il terzo in questa stagione dopo la doppietta firmata tra Montafon e Arosa a metà dicembre. A sorridere più di tutte è però la svedese Sandra Naeslund che, grazie al secondo posto odierno, ha allungato in testa alla classifica generale: ora la scandinava ha 114 punti di vantaggio sulla svizzera Fanny Smith che si è dovuta accontentare della quinta posizione mentre l’altra svedese Alexandra Edebo ha completato il podio. La nostra Lucrezia Fantelli è stata eliminata ai quarti di finale, quarta nella sua batteria vinta proprio da Fanny Smith davanti alla francese Marielle Sabbatel Berger e alla canadese Abby Mcewen.

Il canadese Kevin Drury ha invece vinto la gara maschile primeggiando fin dalla partenza e ha così conquistato la Sfera di Cristallo. Il 31enne ha infilato il quarto successo stagionale e ora è irraggiungibile da parte di tutti gli avversari visto che lo svizzero Ryan Regez, suo immediato inseguitore, non è riuscito ad accedere alle semifinali ed è lontano 234 punti quando mancano due gare al termine della stagione. Secondo posto per il francese Bastien Midol, terza piazza per il tedesco Tim Hronek che ha regolato il connazionale Florian Wilmsmann.

Foto: shutterstock