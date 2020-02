Short track, Yuri Confortola quinto nella Finale A dei 1000 metri, poche luci per l’Italia

Si è chiusa con poche luci quest’ultima giornata di gare della tappa di Coppa del Mondo a Dordrecht (Olanda) per lo short track italiano. Sull’anello di ghiaccio orange l’unico a mettersi davvero in evidenza è stato Yuri Confortola, bravo a conquistare la Finale A dei 1000 metri, giungendo poi quinto con il tempo di 1’29″999 nella prova vinta dal n.1 del ranking, il coreano Park Ji Won (1’29″402), impostosi davanti al connazionale Kim Dong Wook (1’29″528) e al canadese Steven Dubois (1’29″727). Eliminato Marco Giordano nei quarti di finale. Nella prova femminile l’avventura di Cynthia Mascitto è terminata anche per lei nei quarti in una specialità nella quale ancora la Corea del Sud ha potuto festeggiare grazie a Kim Ji Yoo (1’32″552). Hanno completato il podio la cinese Han Yu Tong (1’32″635) e la russa Sofia Prosvirnova (1’32″670), mentre la n.1 del ranking Suzanne Schulting ha posto il proprio sigillo nella Finale B, rimasta attardata nei turni precedenti.

Nei 500 metri donne poca strada per Nicole Botter Gomez, anche lei fermatasi ai quarti di finale. Prova di velocità pura che ha visto la doppietta olandese: Lara van Ruijven (42″907) vittoriosa davanti alla connazionale Yara van Kerkhof (43″076). Il terzo posto è stato ad appannaggio della polacca Kamila Stormowska (50″199). Nella gara maschile, stessa storia e stesso mare per l’Italia: il giovane Pietro Sighel, giunto terzo nella propria heat dei quarti, si è visto chiudere la porta dai rivali. Il coreano Lee June Seo (41″087) si è potuto fregiare del successo davanti al belga Stijn Desmet (41″388) e al kazako Abzal Azhgaliyev (41″349). Infine, nelle staffette, orfane del Bel Paese, sono arrivati i centri del Canada (tra gli uomini) e dell’Olanda (tra le donne).

Foto: LaPresse