Short track, Coppa del Mondo Dresda 2020: staffette azzurre in semifinale. Valcepina avanti nei 500 metri

Prima giornata in chiaroscuro per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di short track a Dresda. Le notizie migliori sono sicuramente arrivate dalle due staffette, che hanno centrato entrambe la qualificazione alla semifinale. Le azzurre, senza l’assente Arianna Fontana, hanno chiuso al secondo posto dietro la Russia e domani cercheranno l’assalto alla finale sfidando proprio le russe, la fortissima Corea del Sud ed il Giappone.

Buone notizie per l’Italia anche in campo maschile. Gli azzurri sono stati ripescati come miglior terza classificata, dopo aver chiuso il proprio quarto di finale alle spalle di Corea del Sud e Giappone e davanti ai temibili Stati Uniti. Sarà una semifinale complicatissima per gli azzurri che se la vedranno con le due nazionali asiatiche e con l’Olanda.

C’era grande attesa per Martina Valcepina, vista l’assenza di Arianna Fontana, e la valtellinese non ha deluso le aspettative nei suoi amati 500 metri dove ha centrato l’accesso ai quarti di finale come Elena Viviani. Eliminata, invece, Arianna Valcepina.

Purtroppo nelle altre gare individuali della giornata è arrivata solamente la qualificazione di Cynthia Mascitto nei 1000 metri, mentre nei 1500 metri (entrambe le serie) sono state eliminate tutte le azzurre in gara, compresa Martina Valcepina.

Loading...

Loading...

Tra gli uomini Mattia Antonioli ha festeggiato l’accesso ai quarti di finale nei 500 metri, mentre le altre qualificazioni sono arrivate nei 1500 metri con gli ottimi Yuri Confortola ed Andrea Cassinelli, che hanno staccato il pass per la semifinale. Soprattutto il veterano azzurro può ambire anche ad un bel risultato dopo un’ottima batteria chiusa al secondo posto.

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULLO SHORT TRACK

andrea.ziglio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse