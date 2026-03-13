Short track, ottimi riscontri per gli azzurri nella prima giornata dei Mondiali: tutte le staffette in semifinale

Alla Maurice Richard Arena di Montreal (Canada) è scattata la 50ma edizione dei Mondiali di short track: nella prima giornata spazio ai turni preliminari di tutte le specialità. Ottime indicazioni per l’Italia, che avanza in semifinale con le tre staffette e supera il turno praticamente in blocco con gli azzurri nelle gare individuali.

Nei quarti di finale dei 1500 maschili passa il turno e va in semifinale Thomas Nadalini (Fiamme Oro), che vince la seconda batteria in 2:20.423, mentre dovrà disputare i ripescaggi Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), che cade nel corso della settima serie.

Nei quarti di finale dei 1500 femminili passano in blocco in semifinale le tre azzurre: Gloria Ioriatti (Fiamme Oro) è terza nella terza serie in 2:34.033, mentre Elisa Confortola (Fiamme Oro) vince la quarta heat con il tempo di 2:34.855, infine Arianna Sighel (Fiamme Oro) domina l’ultima batteria in 2:31.983.

Nei preliminari dei 500 maschili Pietro Sighel (Fiamme Gialle) vince la seconda serie in 41.107, mentre Thomas Nadalini (Fiamme Oro) si impone nella quarta batteria in 40.910. Gli azzurri poi superano anche le batterie e vanno ai quarti: Nadalini vince la quarta serie in 42.152, mentre Sighel domina la settima heat in 40.831.

Nelle batterie dei 500 femminili vanno ai quarti Arianna Sighel (Fiamme Oro), seconda nella quarta serie con il tempo di 43.542 e Chiara Betti (Fiamme Gialle), vittoriosa nella settima heat in 43.038, mentre dovrà affrontare i ripescaggi Margherita Betti (Fiamme Gialle), quarta nella prima serie in 44.239.

Nei preliminari dei 1000 maschili avanzano Lorenzo Previtali (Fiamme Oro), terzo nella quarta batteria in 1:28.478, Thomas Nadalini (Fiamme Oro), che svetta nell’ottava serie in 1:28.395, e Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), secondo nell’11ma heat in 1:27.525.

Nelle batterie della stessa specialità, poi, i tre azzurri vanno in blocco ai quarti di finale: Previtali è secondo nella prima serie in 1:25.642, Spechenhauser è secondo nella seconda heat in 1:26.313, infine Nadalini è secondo nella settima batteria in 1:30.906.

Nelle batterie dei 1000 femminili approdano ai quarti Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), seconda nella quarta serie in 1:34.004, Elisa Confortola (Fiamme Oro), che si impone nella quinta heat in 1:35.163, e Chiara Betti (Fiamme Gialle), che vince la nona batteria in 1:33.211.

Nei quarti di finale della staffetta mista l’Italia di Chiara Betti (Fiamme Gialle), Pietro Sighel (Fiamme Gialle), Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri) ed Elisa Confortola (Fiamme Oro) si piazza al secondo posto nella prima serie con il tempo di 2:37.953 ed accede alle semifinali.

Nei quarti di finale della staffetta 3000 metri femminile l’Italia di Elisa Confortola (Fiamme Oro), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Margherita Betti (Fiamme Gialle) e Chiara Betti (Fiamme Gialle) domina la terza batteria, vinta con il crono di 4:15.483, e stacca il pass per le semifinali.

Nei quarti di finale della staffetta 5000 metri maschile l’Italia di Luca Spechenhauser (C.S. Carabinieri), Thomas Nadalini (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Lorenzo Previtali (Fiamme Oro) vince la terza heat con il tempo di 6:48.331 e si qualifica per le semifinali.