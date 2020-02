Short track, Coppa del Mondo Dordrecht 2020: Italia sottotono nella prima giornata. Eliminate le staffette, squalificata Valcepina nei 500m

Prima giornata deludente per l’Italia nella sesta ed ultima tappa di Coppa del Mondo di short track a Dordrecht. Sul ghiaccio tedesco è stato un venerdì purtroppo ricco di squalifiche. La prima è quella di Martina Valcepina nelle batterie dei 500 metri, mentre la seconda è quella molto pesante della staffetta maschile (Cassinelli, Dotti, Confortola e Giordano). Purtroppo gli azzurri hanno lottato fino all’ultima curva con il Belgio, ma per un contatto proprio con i belgi la giuria ha deciso di squalificare l’Italia, che manca l’accesso alla semifinale, risultato che sarebbe stato importante in ottica di qualificazione ai prossimi Mondiali di Seul.

Purtroppo è stata eliminata nei quarti di finale anche la staffetta femminile (Mascitto, Sighel, A.Valcepina, M.Valcepina), che ha pagato sicuramente l’assenza di Arianna Fontana. Le azzurre sono state beffate proprio all’ultimo giro da Canada e Francia, chiudendo così al terzo posto la propria batteria.

Nelle gare individuali buone indicazioni sono arrivate da Cynthia Mascitto, che si è qualificata per i quarti di finale in entrambe le serie dei 1000 metri. Nella prima di queste è riuscita ad accedere ai quarti anche Martina Valcepina. Molto bravo anche Yuri Confortola, che ha staccato il pass per la semifinale nei 1500 metri, oltre che a quello dei quarti di finale nella seconda serie dei 1000 metri.

Foto: Renzo Brico