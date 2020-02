Short track, Coppa del Mondo 2020: Italia senza podi a Dresda, ma non sono mancate le note positive

Per la prima volta in stagione l’Italia manca il podio nella Coppa del Mondo di short track. Nella tappa di Dresda, la penultima della stagione, la squadra azzurra non riesce ad essere protagonista, complice anche l’assenza di Arianna Fontana, che dovrebbe tornare in gara questo fine settimana a Dordrecht e poi essere sicura protagonista nei Campionati del Mondo di Seoul.

E’ stato il fine settimana delle Finali B, quelle conquistate da Cynthia Mascitto (1000 metri), Mattia Antonioli (500) e Yuri Confortola (1500) e dalle due staffette. Sono comunque risultati positivi a livello individuale per i tre azzurri: Mascitto continua a confermarsi ad ottimi livelli e le manca davvero poco per provare a lottare anche per il podio, Confortola è una sicurezza nelle distanze più lunghe e non delude quasi mai, Antonioli, invece, è una bella sorpresa e si spera possa essere un punto di partenza per l’azzurro.

Come detto anche le due staffette sono state eliminate in semifinale e dunque relegate alla Finale B. Le donne hanno sicuramente pagato l’assenza di Fontana, in un quartetto a cui è mancato qualcosa soprattutto negli ultimi giri. Per gli uomini il compito era veramente complicato in una semifinale difficile, ma gli azzurri hanno dato battaglia fino alla fine.

Chiudiamo con il fine settimana di Martina Valcepina. Il ghiaccio tedesco non ha portato per niente fortuna alla valtellinese. Subito l’eliminazione nei quarti dei 1500 metri e poi anche quella nella semifinale dei suoi amati 500 metri. Adesso c’è comunque subito la possibilità di riscatto in Olanda, ultimo test per preparare al meglio i Mondiali, dove l’obiettivo sarà quello di conquistare una medaglia.

Foto: Renzo Brico